أول تعليق من الإعلامية أحلام العجارمة على شائعات جمعها بين زوجين

على مدار الساعات الماضية انتشرت شائعات حول الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة وزوجها لاعب منتخب مصر السابق أحمد المحمدي ببطلان زواجها لكونها على ذمة رجل آخر.

وانتشرت شائعات بجمعها بين زوجين الأول رجل الأعمال اللبناني وليد سقالاكي والثاني أحمد المحمدي وهو الأمر الذي نفته العجارمة جملة وتفصيلا.

وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: “ارفض الانجرار أنا وزوجي وراء الشائعات الرخيصة التي يتم الترويج لها من طرف معروف بعدم الاستقرار النفسي والسلوكي، وهو صادر بحقه أحكام قضائية ومطلوب بمذكرات دولية. استغرب من بعض المنصات والجهات التي تنشر مثل هذا الهراء دون التحقق أو مراعاة لأي ميثاق مهني أو أخلاقي.. ومن قام بالترويج ونشر تلك الشائعات سيتم ملاحقته قانونيا.. فأنا وعائلتي نحتفظ بكامل حقنا القانوني فى الرد والمحاسبة".

معلومات عن الاعلامية أحلام العجارمة

وتعتبر أحلام العجارمة من أشهر الأسماء الإعلامية في الأردن، كانت بدايتها مع قناة (سيتي سفن تي في) التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية لتنتقل بعدها إلى العمل في قنوات عدة مذيعة وصحفية في قسم الأخبار والبرامج، منها تلفزيون دبي وقناة العربية، لتستقر أخيرًا في قناة روتانا خليجية.

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