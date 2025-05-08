النيابة تأمر بمعاينة حريق مكبس كراتين وإصابة 4 أشخاص باختناق بسوهاج

أمرت النيابة العام بمركز سوهاج بتكليف مباحث الأدلة الجنائية بمعاينة حريق مكبس كراتين بقرية روافع القصير بمركز سوهاج ونتج عنه اختناق 4 أشخاص عمال أثناء مشاركتهم في الحريق وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق بمكبس كراتين بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركزسوهاج يفيد بنشوب حريق في مكبس كراتين بناحية المحامدة بقرية روافع القصير بمركز سوهاج خاصة بالمواطن محمد خالد عبد العال ونتج عنه احتراق مجموعة من الكراتين الخاصة بالمكبس نتيجة ماس كهربائي في المكبس.

ونتج عن ذلك اختناق كلا: من محمد خ.ع وأحمد خ. ع وخالد عصام، واختناق شخص آخر واحتراق مجموعة من الكراتين الخاصة بالمكبس وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بسيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف المباحث الجنائية بمعاينة الحريق ومعرفة أسباب الحريق وعمل تقرير بذلك.

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