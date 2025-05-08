حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة جلستها صباح اليوم بالحبس 3 سنوات على رئيس إحدى مدن محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى إتهام رئيس المدينة وثلاثة آخرون بالاشتراك في تزوير محرر رسمي مما استدعى تقديمهم للمحاكمة، قبل أن يتم الحكم عليه اليوم بالحبس ثلاث سنوات.

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