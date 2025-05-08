الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

مصرع شخصين فى حادث تصادم على محور دار السلام البلينا بسوهاج

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ملاكى على محور الشيخ محمد سيد طنطاوي دار السلام البلينا بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزى. 

 

مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارتين على محور دار السلام البلينا بسوهاج 

 كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ملاكى شاهين على  محور الشيخ محمد سيد طنطاوي  دار السلام  البلينا.
 

 ونتج عن مصرع كلا من عاصم أحمد صديق٦٠ عاما، موافى عدوى عبد الله ٧٠ عاما يقيمان بأولاد سالم مركز دارالسلام، وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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