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أخبار مصر

قمة مصرية روسية في موسكو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

السيسي وبوتين، فيتو
السيسي وبوتين، فيتو
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 يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

وتوجه الرئيس السيسي اليوم عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

قمة مصرية روسية 

ومن المقرر عقد قمة مصرية روسية على هامش مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد النصر.

وأعلن الكرملين أن 29 زعيمًا أجنبيًا، من بينهم الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو في عيد النصر بالحرب العالمية الثانية.

وأضاف يوري أوشاكوف مستشار الرئاسة الروسية أن قوات من 13 دولة من بينها الصين ومصر وميانمار ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية.

 احتفالات عيد النصر بالحرب العالمية الثانية

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن القادة الذين سيحضرون الاحتفال هم من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوركينا فاسو وفنزويلا وفيتنام وغينيا بيساو ومصر وزيمبابوي والصين والكونغو وكوبا ولاوس ومنغوليا وميانمار وفلسطين وصربيا وسلوفاكيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي بوتين موسكو

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