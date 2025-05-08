خطوات التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

يتلقى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لليوم الثانى طلبات التقدم لشغل 70 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان الجديد بمحافظة الغربية.

الوظائف المتاحة وشروط التقديم

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية من هنا

ويستقبل صندوق مكافحة الإدمان السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 20 /5/ 2025

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية هنا

أو على البريد الإلكتروني التالي: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg). ‎

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