الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

خطوات التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

يتلقى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لليوم الثانى طلبات التقدم لشغل 70 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان الجديد بمحافظة الغربية.

الوظائف المتاحة وشروط التقديم

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية من هنا 

ويستقبل صندوق مكافحة الإدمان السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 20 /5/ 2025 
ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية هنا 

أو على البريد الإلكتروني التالي: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg). ‎

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