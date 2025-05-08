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فريق طبي مصري ينجح في ترميم فك مريض روسي باستخدام المنظار والميكروسكوب بمستشفى العلمين

الفريق الطبي
الفريق الطبي
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح فريق طبي بمستشفى العلمين النموذجي، في علاج مريض روسي كان يعاني من كسور معقدة في الفك السفلي، وتهتك شديد في العصب الوجهي، وذلك باستخدام تقنيات جراحية دقيقة تعتمد على المنظار والميكروسكوب.

 

تقليص الألم وفترة النقاهة إلى الحد الأدنى

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العملية أُجريت تحت إشراف مباشر من العميد طبيب الدكتور أمير الراوي، وقاد الفريق الجراحي الدكتور إسلام قاسم، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وأستاذ ممتحن بالكلية الملكية للجراحين، الذي تولى إجراء الجراحة الدقيقة عبر الفم دون الحاجة إلى أي شق خارجي، بالاستعانة بالمنظار الجراحي.

ولفت الى أن هذه التقنية المتقدمة أسهمت في تقليص الألم وفترة النقاهة إلى الحد الأدنى، إلى جانب تحقيق نتائج جمالية ووظيفية على قدر عالٍ من التميز، كما جرى ترميم التهتك العصبي بدقة متناهية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وهي تقنية تتطلب قدرًا بالغًا من المهارة، وقد مكنت الفريق من إعادة ترميم الأعصاب المتضررة على نحو يضمن استعادة الإحساس والوظائف الطبيعية للفك.

 

من جانبه أثنى الدكتور إبراهيم حرب، مدير مستشفى العلمين النموذجي، على الجهد الجماعي المتميز الذي بذله الفريق الطبي، مؤكدًا التزام المستشفى بتطبيق أعلى المعايير العالمية في التشخيص والعلاج، وتوفير الرعاية الصحية وفق أحدث ما توصل إليه العلم.

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من جانبه، أعرب المريض الروسي عن امتنانه العميق للفريق المصري، مشيدًا بالمستوى الرفيع من الاحترافية، والدقة في الأداء، والنتائج التي وصفها بـ"المذهلة" والتي فاقت كل توقعاته.

ويعكس هذا النجاح الطبي المتقدم ما بلغته الكوادر الصحية المصرية من كفاءة عالية، تؤهلها للتعامل مع أعقد الحالات وفقًا للمعايير العالمية، كما يعزز من مكانة مصر كمركز طبي إقليمي قادر على استيعاب وعلاج الحالات التى تحتاج مهارة عالية.

وشارك في إجراء الجراحة فريق طبي متخصص ضم نخبة من الأطباء في مجال جراحة الوجه والفكين، وهم، الدكتور إسلام قاسم، قائد الفريق الجراحي، إلى جانب كل من الدكتور أمير الراوي، الدكتور باسل الجرواني، الدكتور أحمد البربري، الدكتور محمد جميل، والدكتور عبد الرحمن حافظ. كما تولى مسؤولية التخدير الدكتور سمير عوينات، وعاونهم طاقم تمريض متميز ضم نورهان صابر، ومريم عماد، وأحمد نظيم ومحمد الجارحي، الذين أسهموا جميعًا في إنجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان نجاح فريق طبي منظمة الصحة مستشفي العلمين النموذجي

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