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حوادث

تحرير 1523 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

مخالفة الملصق الإلكتروني
مخالفة الملصق الإلكتروني

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1033 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية رفع  45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 490 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

 

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

 

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

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البد السيارات المتهالكة المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى المنتهية تراخيصها تركيب الملصق الالكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني

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