سنة تدريبية إجباري، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ويأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

تعديلات هامة على قانون الصيدلة

ويتضمن مشروع القانون، إضافة عدد من التعديلات الهامة على القانون الحالي، وأبرزها إضافة سنة تدريبية إلى مدة الدراسة بكليات الصيدلة، لتصبح إجمالي المدة 6 سنوات بدلًا من خمسة.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية: إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرًا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

سنة تدريبية لخريجى الصيدلة

وأضاف حاتم، التعديل الجديد يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتًا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

مكافأة خريجي الصيدلة

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهي 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

ومن المقرر أن تعد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال وزير الشؤون النيابية: أؤكد التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

جاء ذلك بعدما قال ممثل وزارة التعليم العالي: إن مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد بأن وزارة الصحة تعتمد منشآتها، إلا أن ممثل وزارة الصحة أكد التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أكده أيضًا وزير الشئون النيابية.

لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قائلًا: "هذا غير قانوني، لو الدكتور وزير الصحة معترض على أى نص سيقول ذلك في الجلسة العامة، المستشفى تعتمد التدريب الخاص الطلبة".

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