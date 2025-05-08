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أخبار مصر

السيسي يشارك في احتفالات موسكو بعيد النصر، غدا

السيسي وبوتين، فيتو
السيسي وبوتين، فيتو
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يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

وتوجه الرئيس السيسي اليوم عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

ومن المقرر أن يزور موسكو أيضًا بمناسبة احتفالات 9 مايو في ذكرى النصر، الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، كما من المتوقع حضور رؤساء أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي الروسية.

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الرئيس السيسي السيسي عيد النصر

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