حيثيات حكم إعدام المتهم بقتل نجل صاحب مقهى في الكوربة.. الجاني بيت النية للتخلص من الضحية وترصد له.. ومقطع فيديو يكشف تفاصيل الجريمة

شهدت منطقة الكوربة في مصر الجديدة في أكتوبر 2024، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها نجل صاحب مقهى أسوان على يد صاحب محل عصير بالمنطقة.

محكمة جنايات القاهرة تداولت القضية خلال عام، وفي أبريل الماضي قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب إصدار حكم الإعدام بحق المتهم، وقالت: إن الدعوى تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات ونشب بينه وبين المتهم والذي يدعى ناصر.ص صاحب محل جنة الفواكه للعصائر بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة على المكان للانتفاع به.

وأضافت الحيثيات أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة علي تاريخ الواقعة تعدى كل منهما على الآخر وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصفي له.

الحيثيات: المتهم ظن أن المجني عليه سيطرده من محله

وأشارت الحيثيات إلى أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول استشاط غيظا ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.

المتهم كمن للمجني عليه وبيت النية لقتله

وأوضحت الحيثيات أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلى مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتى استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة، ولم ينصع إلى صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي على المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

شاهد: شاهدت المتهم وهو يطعن المجني عليه

وخلال جلسات المحاكمة استجوبت المحكمة شاهد الإثبات، وقال الشاهد ويعمل سايسا: إنه أثناء وقوفه في الشارع شاهد المتهم وهو يطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة، مضيفا أن الأول ذهب إلى محل العصير الخاص به ثم عاد إلى الأخير مرة أخرى وطعنه عدة طعنات ثم طعنه في الرقبة قائلا له" خد دي كمان أنا كده خلصت ".

مقطع فيديو يدين المتهم

كما فضت المحكمة أحراز القضية وأظهر مقطع الفيديو واقعة القتل حيث ظهر المتهم وطرفي المشاجرة في الفيديو، وأشخاص آخرون كانوا يحاولون فض المشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وأثناء المشاجرة تبين أن المجني عليه، توجه لمحل العصير المجاور لمقهى والده، وبعض الأشخاص يلقون الكراسي على آخرين وظهر المتهم أمام محل العصير، ليقوم بطعن المجني عليه عدة طعنات وأسقطه غارقا في دمائه وسط الناس.

النيابة تطالب بإعدام المتهم

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام.

وقال ممثل النيابة العامة: إن قضية اليوم فاجعة لم تحدث من قديم الزمان في منطقة الكوربة من المناطق التراثية التي لم تلطخ بالدماء.

وأضاف ممثل النيابة العامة: إن الواقعة تعود إلى خلاف على عقار بين المتهم والمجني عليه، عندما ظفر الأول بالأخير بادره بطعنة غادرة بالبطن، ثم كال له عدد من الطعنات وجثم فوقه وتخلص منه بضربات قاتلة، ثم وقف بالطريق وتفوه بعبارات كأنه انتصر.

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