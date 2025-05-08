تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على إنشاء خطة سكة حديد الروبيكي - بلبيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرر رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء: (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى- العاشر من رمضان - بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1446 هــ ( الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 ).

مجلس النواب

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 شعبان سنة 1446 هــ (الموافق 11 فبراير سنة 2025 م) على مشروع الوكالة رقم 1137 CEG والاتفاق المبسط بتاريخ 18 /9 /2024 بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض / وحكومة جمهورية مصر العربية المقترض/ المستفيد بشأن مشروع «إنشاء خط سكة حديد الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس» اتفاق مبسط بين: حكومة جمهورية مصر العربية: يمثلها الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسي رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤، المفوضة على النحو الواجب لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ 11/9/2024، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الوكالة الفرنسية للتنمية

المشار إليها فيما بعد بـ «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة، والوكالة الفرنسية للتنمية: مؤسسة عامة فرنسية، يقع مقرها الرئيسى فى شارع رولان بارت، باريس PARIS XII0,5 rue Roland Barthes ومُقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم(599 665 775 B ) يُمثلها السيدة / سيسيل كوبيري، بصفتها المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية والمخول بتوقيع الاتفاق. المشار إليها فيما بعد ب AFD أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة. (يُشار إلى كل من «حكومة جمهورية مصر العربية» و«الوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما الطرف.

تم الاتفاق على ما يلى: جدول المحتويات القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية 11 مادة ١

- الغرض 11 مادة ٢

- الشروط المالية 11 مادة ۳

- سداد التسهيل الائتماني 12 القسم الثاني - أساليب استخدام التسهيل الائتماني والمنحة 12 مادة ٤ –

استخدام الأموال 12 مادة ٥ –

شروط مسبقة 13 مادة ٦ –

تقديم طلبات السحب وآليات السداد 14 مادة 7

- التاريخ النهائي لسحب الأموال 15 القسم الثالث- التمثيلات والضمانات - تعهدات

- حالات الإخفاق 16 مادة 8

- تعهدات محددة على المقترض/ المستفيد 16 مادة 9 - المحل المُختار 17 مادة ١٠

- اللغة 17 مادة ١١

- التحكيم والقانون المعمول به 18 مادة ۱۲

- الدخول حيز النفاذ والإنهاء 18 مادة ١٣

- التعديل: 19 ملحق 1: وصف المشروع 20 ملحق ۲: تكاليف المشروع وخطة التمويل 22 ملحق 3: خرائط المشروع 23 حيث أن:

1- يعتزم المقترض/ المستفيد إلى إنشاء خط سكة حديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس (المشروع)، كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع).

2 - بموجب القرارين رقم C20231306 و2C2023130 الصادرين عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ۱۳ ديسمبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض/ المستفيد.

(1) تسهيل ائتماني بحد أقصى سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو) (التسهيل الائتماني) بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق 1 المرفق بهذا؛ و(2) بالإضافة إلى التسهيل الائتماني، تسهيل منحة بحد أقصى عالمى قدره ثمانمائة ألف يورو (۸۰۰،۰۰۰ يورو) («المنحة») ستواصل دعم المشروع. يشار إلى التسهيل الائتمانى والمنحة فيما بعد باسم «حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية».

3 - يوافق الطرفان على إبرام: اتفاق تسهيل ائتماني مفصل ومنفصل المشار إليه فيما بعد «اتفاق التسهيل الائتماني المفصل» مع حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض، التي يُمثلها

(۱) البنك المركزى المصرى الذى يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتماني

و (۲) وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تعمل كجهة منفذة. يحدد اتفاق التسهيل الائتماني المفصل تفصيلا الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض. يقر المقترض ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر – سواء كان البنك المركزى المصرى و/أو وزارة النقل بموجب اتفاق التسهيل الائتماني - فإن ذلك يعد تقصيرا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية. اتفاق منحة منفصل المشار إليه أدناه بـ «اتفاق المنحة» مع المستفيد (حكومة جمهورية مصر العربية)، المتمثلة في (۱) وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و(۲) وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تعتبر المستفيد النهائى من المنحة. يحدد اتفاق المنحة بالتفصيل الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للجهة المنفذة، ويقر المستفيد ويؤكد على أنه في حالة وجود تقصير تحت اتفاق المنحة، فإن ذلك التقصير يعد إخلالا باتفاق المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية.

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