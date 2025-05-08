السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.

وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:

(مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى- العاشر من رمضان - بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1446 هــ ( الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 ).

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