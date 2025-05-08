السيسي يغادر اليونان متوجها إلى روسيا

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، العاصمة اليونانية أثينا في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها إلى جمهورية اليونان، متوجهًا إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس السيسي، التقى، في مقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف الرئيس.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

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