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ثقافة وفنون

احتفالًا بمرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة"، مايا مرسي ضيفة لميس الحديدي السبت

د. مايا مرسي مع الإعلامية
د. مايا مرسي مع الإعلامية لميس الحديدي؛ فيتو

احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" يوم السبت المقبل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في أول حوار لها منذ توليها حقيبة التضامن يوليو الماضي.

 

تكشف الدكتورة مايا مرسي تفاصيل عديدة خلال اللقاء الذي يذاع التاسعة مساء، عن مسيرة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية المصرية، كما تفصح عن القيمة الجديدة التي سيحصل عليها مستحقو "تكافل وكرامة" بدءًا من الموازنة الجديدة يوليو القادم.

 

شكاوى المواطنين 

وتناقش لميس الحديدي مع وزيرة التضامن شكاوى المواطنين من الحذف وصعوبة الإضافة وشروط قانون الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على الدعم، كما يتطرق النقاش إلى دور الحضانة، ورعاية المسنين، والأسر البديلة وإعادة هيكلة بنك ناصر.

كذلك تسرد الوزيرة -المسئولة عن الأسر الأولى بالرعاية- خلال الحوار مشاهد إنسانية تواجهها في مهمتها لمساعدة الأكثر احتياجًا في مصر.

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لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي ‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي الدكتورة الدكتورة مايا مرسى

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