طارق العوضي يرد على تخوفات البعض من إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف

قال طارق العوضي، المحامي بالنقض, عضو لجنة العفو الرئاسي، إن معركة المحامين ضد زيادة الرسوم القانونية، هي معركة دفاع عن حق المواطن في التقاضي بالأساس، وليست لمشكلة خاصة بالمحامين، فدفاعنا عن الحق دستوري في التقاضي، وضد انتهاك القانون، مشيرًا إلى أن محاكم الاستئناف ليست سلطة إصدار قرارات تتعلق بالرسوم، لأنها محددة بقانون الرسوم القضائية.



إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف

وعن الضرر الذي يمكن أن يقع على المواطن، جراء قرار إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف، قال:" هناك لعبة خبيثة لمحاولة إدخال المحامين في مواجهة مع المواطن وتصدير صورة وكأن المحامون يضرون بمصالح المواطن، وهذا لا يليق لأن معركة المحامين، بالأساس هو الدفاع عن المواطن وعن حق التقاضي نفسه".

قرار إضراب المحامين غير ملزم للمحاكم الاستئناف

وأكد أن هذا القرار غير ملزم للمحكمة، لأن القضاة ليس عليهم سلطان من نقابة المحامين أو وزارة العدل نفسها، ولكن من الخبرات السابقة في الإضرابات، لابد أن يحضر أمام المحكمة عضو مجلس النقابة عن دائرته، ويخطر المحكمة بإثبات قرار الإضراب في محضر أول جلسة، وهذا الإجراء الذي أعلن عنه بالفعل مجلس نقابة المحامين ضمن للإجراءات التنظيمية للإضراب، بعض القضاة من الممكن أن تستجيب والبعض الأخر ربما لا يلتزم، وفي هذه الحالة يتعين على المحامي إثبات الإضراب في كل محاضر الجلسات قرار الإضراب ويطلب التأجيل، وبالتالي لا يقدم دفاعًا ولا يمكن القاضي من شطب الدعوى.

شطب الدعاوى أمام محاكم الاستئناف

وعن تخوفات الشطب، قال المقصد هنا إذا لم يحضر المحامي، يشطب القاضي الدعوى، ولكن من الممكن التغلب عليه من خلال حضور عضو مجلس نقابة لإثبات الإضراب.













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