الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي: مشروع الربط الكهربائي مع اليونان أحد ركائز تأمين الطاقة للدول الأوروبية من مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية الاستراتيجية التي توليها مصر لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، باعتباره أحد ركائز تأمين الطاقة للدول الأوروبية انطلاقًا من مصر، وبما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة اليونانية أثينا، ديميتروس كوبولوزيس، رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى اليونان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع المجموعة اليونانية في مجال إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، تمهيدًا لنقلها إلى أوروبا عبر اليونان، وذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

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الرئيس السيسي مشروع الربط الكهربائي بين مصر مصر

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