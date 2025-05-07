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أخبار مصر

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة اليونانية أثينا، ديميتروس كوبولوزيس، رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى اليونان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع المجموعة اليونانية في مجال إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، تمهيدًا لنقلها إلى أوروبا عبر اليونان، وذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كوبولوزيس اليونانية للكهرباء

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