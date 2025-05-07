الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

بعد وقف إطلاق النار في اليمن، رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن الاقتصاد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وقف إطلاق النار في اليمن يُعد خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في عودة حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها عبر قناة السويس، بعد فترة من التوترات التي أثرت على المرور الآمن للسفن.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مشددًا على أن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب يعزز الثقة الدولية في المسارات البحرية ويدعم حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن التهدئة في اليمن سيكون لها تأثير مباشر على عودة الخطوط الملاحية التي كانت قد غيّرت مسارها، مما سينعكس إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، ويُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويخفف الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تأثرت خلال الشهور الماضية بانخفاض نسبي في عدد السفن العابرة، نتيجة التوترات في البحر الأحمر، لكن المؤشرات الأولية تُظهر بدء عودة بعض الخطوط الملاحية تدريجيًا بعد بوادر التهدئة.

وأشار ربيع إلى أن القناة مستعدة لاستيعاب حركة الملاحة بالكامل، مؤكدًا أن الهيئة قامت بتطوير خدماتها وتأمين المجرى الملاحي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرار الثقة العالمية في القناة كممر آمن ومستقر للتجارة الدولية.

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