حقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يكون منصفا لمحدودي الدخل

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

مشروع قانون الإيجارات القديمة

وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تسكن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

التشريعات ذات الأثر الاجتماعي

وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.



ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.

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