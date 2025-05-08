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طبيب بأورام قنا للمحافظ: نستقبل 40 مريضا يوميا وبنعمل كل التحاليل والكشوف في يوم واحد (فيديو)

معهد الأورام بمحافظة
معهد الأورام بمحافظة قنا

أكد طبيب بمعهد الأورام بمحافظة قنا في حديثه للدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أن العمل بالمعهد يسير بخطى غير مسبوقة من قبل وأفضل من أي مكان قائلا: “إحنا بنعمل كل حاجة للمريض في يوم واحد، والمريض بعدها بيكون جاهز للإشعاع”.

وأضاف خلال حديثه، أن الجهاز الإشعاعي منذ بداية عمله في خلال 15 يوما وصل عدد المرضى الذين تم استقبالهم حوالي 40 مريضا بشكل يومي لأورام سرطانية مختلفة.

وأشار الي أن المعهد لا يوجد به إجازات نهائيا حفاظا على حياة المرضى، فمريض الورم يصعب عليه الانتظار لذا يكون العمل بشكل مستمر، فمريض 15 جلسة يكون في الأسبوع 5 جلسات والراحة يومين فقط له ولكن أكثر من ذلك يزيد الورم.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ قنا لوحدة الإشعاع الجديدة التي وصلت تكلفتها إلى 85 مليون جنيه، والتي تم تشغيلها منذ أيام بشكل تجريبي، ويعد هذا الجهاز من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم.

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محافظة قنا محافظ قنا الأورام معهد الأورام

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