وزير الزراعة: إشادة من السلفادور وأمريكا اللاتينية بجودة الصادرات الزراعية المصرية

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى الحجر الزراعي المصري إشادة من دولة السلفادور ودول أمريكا اللاتينية بجودة الصادرات الزراعية المصرية من محاصيل الموالح، لمطابقتها المواصفات الخاصة بالصحة النباتية.

وأكد وزير الزراعة أنه رغم كافة التحديات العالمية، تحتل صادرات مصر من الموالح: البرتقال والليمون واليوسفي والجريب فروت وغيرها، المرتبة الأولى عالميًّا، الأمر الذي يجعل مصر تتصدر عرش تصدير الموالح لعدة سنوات، متجاوزة بذلك كبار منتجي الموالح عالميًّا بكميات تتجاوز 2.4 مليون طن وعائدات تتجاوز 1.1 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشاد "فاروق" بالدور الذي يبذله الحجر الزراعي المصري والعاملين فيه، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية، والحفاظ على السمعة العالمية التي تحظى بها المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، وتقبل عليها الكثير من الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استمرار الحجر الزراعي المصري، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في بذل الجهد لتيسير حركة انسياب الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة في ظل التطورات الإيجابية الملحوظة في الفترة الأخيرة لقطاع الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وتذليل العقبات أمام انسياب حركة الصادرات والتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية لعدة دول بأمريكا اللاتينية، من بينها: فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من الموالح والتي بلغت هذا الموسم 28171 طن بالإضافة إلى فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس وشتلات الفراولة المصرية، كما يجرى حاليا التفاوض مع الجانب البرازيلي لفتح السوق أمام صادرات مصر من البصل والرمان والتمور الطازجة.

واضاف المنسى ان دولة الأرجنتين قد استوردت أيضا كمية تقدر بحوالي 3955 طن من الموالح هذا الموسم، كما تم فتح سوق السلفادور أمام صادرات مصر من البرتقال والتي بلغت 196 طن حتى الآن ويجرى حاليا شحن كميات أخرى حيث تلقى الحجر الزراعي الإشادة من عدة شركات تعمل بأمريكا اللاتينية وتم طلب نفاذ العديد من المنتجات الأخرى ومنها الليمون والجريب فروت، كما تم أيضا فتح السوق أمام الرمان المصرى وتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري، أنه بنهاية عام 2024 تمكن الحجر الزراعي من فتح السوق الجواتيمالى أمام صادرات مصر من الموالح عقب مفاوضات جدية، لافتا إلى أنه تم خلال هذا الموسم تصدير 195 من الموالح لأول مرة إلى جواتيمالا.

وقال أنه مع فتح السوق الكوستاريكى أمام صادرات مصر من الموالح والبصل تم تصدير 773 طن موالح إلى كوستاريكا هذا الموسم ومع بداية موسم تصدير البصل فإنه من المتوقع نفاذ كمية جيدة من صادرات مصر من البصل الى كوستاريكا ودول أخرى.

وأكد المنسي، استمرار الحجر الزراعي المصرى في المفاوضات مع مجموعة من دول أمريكا اللاتينية لفتح أسواقها أمام صادرات مصر الزراعية حيث تم توجيه العديد من الدعوات الرسمية للاطلاع على نظم الصحة النباتية المتبعة والمطبقة تحت إشراف الحجر الزراعي المصري ومعاملات الصحة النباتية التي من شأنها القضاء على الآفات الحجرية وفي انتظار استقبال الوفود خلال عام ٢٠٢٥ او الرد من قبل الجهات المقابلة من الحجر الزراعي.

واوضح أنه من بين هذه الأسواق: الاكوادور امام الموالح والتمور الطازجة، الارجنتين: امام العنب، بنما امام الموالح والعنب، البرازيل امام البصل والرمان والتمور الطازجة، باراجواي امام البصل، أوروجواي أمام البصل والثوم، تشيلي أمام الموالح والثوم، السلفادور أمام الليمون والجريب فروت، يورتوريكو أمام الموالح، كولومبيا أمام العنب والموالح، بيرو أمام الموالح والعنب.

وقال ان هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة وضعها الحجر الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعاونة، وبدعم من القيادات الفنية، لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع الحصص التصديرية، ودعم المصدرين المصريين مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للصحة النباتية والاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية مما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

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