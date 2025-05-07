خالد الجندي: القرآن لا يجيب إلا عن الأسئلة النافعة والفضول الزائد يقود للإلحاد (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يجيب عن الأسئلة، التي فيها نفع وفائدة للإنسان، مؤكدًا أن هذا من إعجاز القرآن في توجيه العقل نحو ما ينفعه فقط، دون الدخول في تفاصيل قد تضر أو تشتت.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء أن ربنا بيقول (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسُؤكم)، يعني مش كل سؤال لازم نعرف له إجابة، خصوصًا لو مفهوش فايدة حقيقية، وعلشان كده القرآن سكت عن أسماء ناس كتير في القصص، زي اللي قالوا كلام في قصة سيدنا يوسف، أو باقي المساجين اللي كانوا معاه في السجن، لم يذكر عنهم شيء، لأنه مش هيفيدنا".

خالد الجندي: لو زاد الفضول في الغيبيات عن حده ممكن يوصل البعض للإلحاد



وتابع: "فيه آية عظيمة جدًا بتقول: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، يعني ما تتبعش حاجة مالهاش علم ولا فائدة، وساعات الناس تدخل في أسئلة عن ذات الله أو عن كيفية العرش، والعقل البشري مش هيقدر يدرك ده، ولو زاد الفضول في الغيبيات عن حده ممكن يوصل البعض للإلحاد".



وأوضح الجندي أن القرآن تعامل مع أسئلة العرب في زمن النبي ﷺ حسب مستواهم المعرفي، وضرب مثالًا بذلك: "لما سألوا عن حركة الهلال، ما دخلهمش في شرح علمي عن محاور الضوء والكواكب، لأنه ماكانش ينفع في وقتهم، رد عليهم القرآن بكل بساطة وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني خليك في اللي هينفعك".

خالد الجندي: القرآن عارف إيه اللي هينفعك وإيه اللي مالوش لازمة

وتابع: "القرآن عارف إيه اللي هينفعك وإيه اللي مالوش لازمة، عظَمة القرآن إنه بيجاوبك على المفيد، وبيسكت عن اللي مفيش منه نفع".

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