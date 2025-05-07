الأوقاف تختتم معسكر مواجهة "التحرش الجنسي" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

اختُتمت اليوم الأربعاء، فَعالياتُ المعسكر التدريبي الأول لمواجهة ظاهرة التحرُّش الجنسي، وورشة العمل لتدريب القيادات الدينية، لـ ٤٥ إمامًا من أئمة الأوقاف من ٢٥ محافظة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الشاملة لبناء الإنسان، ومكافحةِ التطرُّف بجميع أشكالِه، والمحاورِ الأربعة للوزارة، المتمثلةِ في: مواجهة التطرُّف الدينيِّ، ومواجهةِ التطرُّف اللادينيَّ، وبناءِ الإنسان، وصناعةِ الحضارة؛ لتحقيق الاستقرار الفكريِّ والمجتمعيّ؛ وضمن فَعاليات التعاونِ المشتركِ بين وزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة.

الأوقاف تختتم معسكر مواجهة ظاهرة “التحرش الجنسي” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

تناولت الورشة سبلَ مناهضةِ ظاهرة التحرِّش الجنسيّ، وتعزيزَ معاني الأبوَّة (الدَور والمسؤوليات)، وكذلك التنشئة الأسرية المتوازنة.

شارك في هذه الورشة: إيزيس حافظ، خبيرُ البرامج بالمجلس القومي للمرأة، والرئيسُ السابق للإدارة المركزية للتدريب والتنمية؛ والأستاذة سارة عزيز، مديرُ ومؤسِّسُ مؤسسة (Safe Egypt Kids)، وعضو لجنة الشباب في المجلس القومي للمرأة.

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