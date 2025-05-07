الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

حركة تنقلات جديدة بين نواب وروساء المدن بسوهاج

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

أصدر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم  الأربعاء قرارا رقم 321 لسنة 2025بحركة تنقلات بعض نواب رؤساء المدن والقرى واستبعاد 3 نواب رؤساء مدن ورئيس قرية. 

 

وشمل القرار خالد مصطفى منصور من العاملين بالوحدة المحلية لمركز المراغة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة ومحمد رفعت أحمد على نائب رئيس الوحدة المحلية  لمركز المنشاة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز البلينا وأحمد فتحى أحمد مهران من العاملين بديوان عام المحافظة نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز اخميم ومشرفا على الوحدة المحلية لقرية نيده ورمضان أحمد عبدالموجود من العاملين بالوحدة المحلية لمركز جرجا للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز المنشاة وطلعت الطيب سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية الدويرات مركز المنشاة للعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية مركز المنشاة وائل حسن كمال الدين رئيس الوحدة المحلية لقرية تونس مركز سوهاج للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نيده باخميم ونادية محمد أحمد حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز طما للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنجا بطهطا ويندب شريف ابو النور عبدالرحيم من العاملية بمديرية التربية والتعليم للعمل بالوحدة المحلية لمركز المنشاة وتكليفه رئيس للوحدة المحلية لقرية الدويرات 

 

محافظ ينهى تكليف 3 نواب روساء مدن ورئيس قرية 

 

وينهى تكليف كلا من الآتي أسماوهم وعودتهم إلى عملهم الأصلي وهم كلا من محمد عبدالناصر فالح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم وإيهاب الأمير حسن نائب الوحدة المحلية لمركز سوهاج وفرحات أبو السعود فاضل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز البلينا وأحمد مساعد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم 

ويعمل بهذا القرار من تاريخ ىصدوره على الجهات المختصة تنفيذه 

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العاملين بديوان عام المحافظة مركز البلينا مركز المنشاة مركز سوهاج نواب رؤساء المدن رؤساء المدن والقري

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