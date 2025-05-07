اقتصادية قناة السويس: الإمارات لن تتملك أرضنا ومدبولي يكشف عوائد اتفاق موانئ أبو ظبي

قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة الاقتصادية ليس لها أى علاقة بالممر الملاحي لقناة السويس نهائيا، ونعطي الأراضي للمستثمرين الجادين بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما سواء لمطور صناعي أو مستثمر.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية إلى أن أي عقد يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام حق الانتفاع ولا يوجد هناك أي ملكية للأرض على الإطلاق، ولا يوجد أي نية لتملك المستثمر للأراضي.

وأوضح أن عوائد مصر من عقد موانئ أبو ظبي تصل إلى 15% سنويا كحد أدني، وهناك حد أدنى مضمون وحد أدنى للتعاقد حسب الخدمة وهناك تفاصيل أكثر من الـ15% سنويا لم يتم إعلانها.

وتابع: العوائد الأخرى من اتفاق موانئ أبو ظبي التي تأتي بشكل غير مباشر أكبر بكثير من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات وأن تكون مصر جزء من سلاسل الإمداد.



وأشار إلى أن هناك 13 مطورا صناعيا آخر بخلاف موانئ أبوظبي والإطار العام للاتفاقيات واحد ومتشابه.

وعقب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك رقم سنوي من الإيراد بإتفاق موانئ أبوظبي يزيد تدريجيا، وكلما كانت العوائد كبيرة كلما حصلنا على إيرادات كبيرة.

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