هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم الموجود في البرلمان الآن، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول القانون.

وبسؤاله هل من الوارد سحب قانون الإيجار القديم؟ علق رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، قائلا: “نحترم كل الأراء وفي النهاية مشروع الإيجار القديم في البرلمان”.

وأضاف: مجلس النواب يدير الحوار المجتمعي ويراجع كل شئ ورئيس مجلس النواب قامة دستورية وما سيتم التوافق عليه داخل أروقة البرلمان ستوافق عليه الحكومة، ليس لدينا أي مشكلة فيما سيتم التوافق عليه داخل مجلس النواب.

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