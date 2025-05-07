نائب محافظ قنا يشهد إجراءات تجديد شهادة TSM الدولية لمحطة مياه الجزيرية

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جلسة التفتيش والاستيفاء لمتطلبات الادارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه الجزيرية المدمجة لتجديد شهادة TSM الدولية للإدارة الفنية المستدامة، من قبل لجنة التفتيش الشاملة على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية، ضمن خطة المحافظة والشركة نحو تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

حيث أكد نائب محافظ قنا، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM والتي تعد مؤشرًا لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيدا بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وأداؤها المتميز في تقديم خدمات مياه الشرب النظيفة للمواطنين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM تهدف إلى الوصول بالمحطة إلى أقصى درجات الجودة والحرفية، وتطبيق إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة والتوثيق العملي والإداري لإجراءات العمل اليومية بالمحطة، مما يرفع بذلك من جودة المياه المعالجة ومطابقة الخدمة المقدمة لاشتراطات القانون والتي ينص عليها الكود المصري في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن محطة مياه الجزيرية بمركز قنا تعمل بقدرة ٨٠ لتر/ثانية،

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

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