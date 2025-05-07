وزير التموين يعلن مد فترة صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات حتى نهاية مايو

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين: إن إجمالي التوريد المحلي للقمح حتى الآن وصل إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لدينا سعة تخزينية تصل إلى 3.6 مليون طن قمح، وتم الموافقة على السعة التخزينية لتصل لـ 6 ملايين طن.

ولفت إلى صرف المقررات التموينية شهريا والمقدرة بمبلغ 3 مليارات جنيه من خلال المنافذ التابعة للوزارة ومنها البدالين التموينيين، مع توفير 750 ألف طن قمح و65 ألف طن سكر و45 ألف طن زيت، شهريا، وتوفير من 270 إلى 280 مليون رغيف يوميا.



وبشأن منحة الدعم التمويني في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، أوضح وزير التموين: تم صرف المنحة حتى الآن بإجمالي 3.8 مليارات جنيه، وبالتعاون مع وزير المالية تم مد الصرف حتى نهاية مايو لتصل إلى 4 مليارات جنيه.



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