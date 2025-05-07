الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

9 صور ترصد توقيع السيسي ورئيس وزراء اليونان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما وقع الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

كما ترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس الوزراء اليوناني

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