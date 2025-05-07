الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لـ3 متهمين بقتل عامل في أبوتشت بقنا بسبب خلافات سابقة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا،برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في واقعة قتل عامل بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 20 نوفمبر 2022، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: محمد.ح.ر، وشقيقيه محمود، وحمادة، تهمة قتل المجني عليه ياسين.خ.م، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات بينهم، حيث اعتدوا عليه باستخدام "شومة" و"كريك"، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأحالت النيابة القضية التي حملت رقم 16353 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 4082 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد، حضوريًا على المتهم الأول، وغيابيًا بحق المتهمين الآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبوتشت بقنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا محكمة جنايات نجع حمادي نجع حمادي

مواد متعلقة

تخدم 60 ألف نسمة، محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب الجبيل المدمجة

محافظ قنا يفتتح وحدة العلاج الإشعاعي بمركز الأورام (صور )

محافظ قنا يشارك في احتفالية عيد العمال ويشيد بدورهم في بناء الوطن (صور)

بسبب خصومة ثأرية، السجن المؤبد لـ 3 أشخاص بتهمة قتل نسيبهم في قنا

الأكثر قراءة

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

شاهد الظهور الأول لـ أيمن الرمادي داخل الزمالك

مدبولي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد خلال أيام وننتظر اتفاقا سعوديا قريبا

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية