المؤبد لـ3 متهمين بقتل عامل في أبوتشت بقنا بسبب خلافات سابقة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا،برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في واقعة قتل عامل بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 20 نوفمبر 2022، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: محمد.ح.ر، وشقيقيه محمود، وحمادة، تهمة قتل المجني عليه ياسين.خ.م، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات بينهم، حيث اعتدوا عليه باستخدام "شومة" و"كريك"، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأحالت النيابة القضية التي حملت رقم 16353 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 4082 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد، حضوريًا على المتهم الأول، وغيابيًا بحق المتهمين الآخرين.

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