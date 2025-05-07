الأربعاء 07 مايو 2025
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سياسة

تفاصيل استقبال حنفي جبالي رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة السيدة/ كانديا كامارا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق لها.

 

رئيس مجلس النواب

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن هناك العديد من القواسم المُشتركة المُرتكزة على تاريخ راسخ من العلاقات التي تربط مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا السعي لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي ليرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
 

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واستعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والتي تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار، كما استعرض التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب المصري والمتضمنة تسهيلات وحوافز استثمارية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وجه الشكر لكوت ديفوار على مواقفها الداعمة للقضايا المصرية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أنه لا حل سوى بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومُشددًا على رفض مصر القاطع للمحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
 

رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري 

من جانبها، نقلت رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري تحيات الرئيس الإيفواري إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة فخر كوت ديفوار بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي التنموية الهائلة ورؤية فخامته في إرساء الأمن والاستقرار في أفريقيا، ومعتبرة أن مصر خير سفير لأفريقيا، كما أكدت دعم كوت ديفوار للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

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اقتصادية لقناة السويس الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة تهجير الفلسطينيين قرارات الشرعية الدولية

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