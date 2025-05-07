الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بنجع حمادي السبت المقبل، اعرف السبب

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا ، في بيان إعلامي، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة نجع حمادي، صباح يوم السبت المقبل الموافق 10 مايو 2025، وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية على أكشاك الكهرباء.

أماكن تفاصيل قطع الكهرباء في قنا

وذكرت الوحدة المحلية أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، ويشمل كلًا من: منطقة المستت وتوابعها، منطقة كوبري نجع حمادي وتوابعه، ومنطقة جراج عثمان وتوابعها.

وناشدت الوحدة المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية المقيمين بهذه المناطق، باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي في الموعد المحدد.

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