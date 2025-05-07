تفاصيل إصابة ربة منزل بطلق ناري في مركز أبوتشت بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل إصابة ربة منزل بطلق ناري في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلق ناري بين حدود مركز أبوتشت والبلينا محافظة سوهاج.

وبعد الفحص تبين إصابة س.ح، ربة منزل بطلق ناري في الذراع والكتف، من الحلافي مركز البلينا محافظة سوهاج، وأن المتهم في الواقعة نجل المجني عليها أطلق عليها الرصاص وفر هاربًا.

تم نقل المصابة إلى المستشفى وجهود أمنية للقبض على المتهم الهارب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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