الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر بالحويتي

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية، فيتو

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال القافلة الطبية المجانية لتركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري بمنطقة الحويتي بحي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض" للتأهيل، وشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ مبادرة "نحو مجتمع دامج" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. 

محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر بالحويتي

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمجان للراغبين من مختلف أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن القافلة نجحت حتى الآن في تركيب 150 جهازًا تعويضيًا بالمجان.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لتلك الفئات المهمة، وتأكيدا لمبادرة المحافظة بإنهاء قوائم الانتظار بالكامل.

ووجه "سراج" بتكثيف التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وجميع مؤسسات المجتمع المدني لحصر جميع الحالات المستحقة، على أن تتولى المؤسسات المشاركة تغطية تكاليف الأجهزة، التركيب، الصيانة، والدعم النفسي للمستفيدين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المحافظة وشدد المحافظ على ضرورة حوكمة تقديم الخدمات ومنع استغلال المواطنين أو تكرار تقديم الخدمة لنفس الشخص، لضمان كفاءة وفاعلية الدعم المقدم.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة واستمع إلى مطالبهم، التي تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، وإعانات اجتماعية، موجها بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية تلك المطالب في أسرع وقت وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة المحافظة للإعلان عن تلبية جميع طلبات الأطراف الصناعية خلال العام الجاري. 

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الأطراف الصناعية الأشخاص ذوي الإعاقة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج القافلة الطبية المجانية مديرية التضامن الاجتماعي مستشفى الهلال

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