رسائل رئيس وزراء اليونان للسيسي، أبرزها القاهرة وأثينا تواجهان تحديات مشتركة وركيزتان للاستقرار

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، إن توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين اليونان ومصر يؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الوثيق، وأشار إلى أن "المشاورات المنتظمة التي تم الاتفاق عليها ومذكرات التعاون التي تم توقيعها تفتح آفاقًا جديدة ومهمة من الشحن والاقتصاد إلى التعليم والثقافة والتجارة الثنائية، مما يعزز علاقاتنا".

وأضاف رئيس الوزراء الاتفاق بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين البلدين بأنه “مثالي ومهم لشرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله وإنه مثمر لكلا البلدين”.

كما وجه ميتسوتاكيس الشكر إلى الرئيس السيسي على إبداء اهتمام شخصي بحماية دير سانت كاترين على جبل سيناء وهويته الأرثوذكسية اليونانية.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن البلدين يؤيدان حلا عادلا ومستداما قائما على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشكر الرئيس السيسي على الدعم طويل الأمد الذي قدمته القاهرة.

وقال ميتسوتاكيس: لا يمكن تداول المواقف غير المقبولة بشأن الدولتين ولا يمكن الإدلاء بتصريحات استفزازية تقوض مناخ التقارب والحوار الذي نريد اكتساب المزيد من الزخم موضحا أنه "لن يكون لأي أمر واقع غير قانوني آفاق مستقبلية.

فيما يتعلق بالشرق الأوسط، سلط ميتسوتاكيس الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد في غزة بهدف ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأكد على مساهمة مصر الكبيرة في الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده مستعدة للمساهمة في أي مبادرة تسعى إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي مؤكدا أن اليونان ومصر تؤيدان وحدة الأراضي السورية ووحدة الدولة مع احترام جميع الأديان.

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى التعاون الثنائي في مجالي الهجرة والطاقة، ولا سيما مشروع الربط الكهربائي "جريجي" بالإضافة إلى مبادرات مثل نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون والتعاون في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب جزيرة كريت، وأشار أيضا إلى أنه في إطار الرئاسة اليونانية لمجلس الأمن الدولي ستترأس اليونان اجتماعا خاصا بشأن الأمن البحري وحرية الملاحة في 20 مايو.

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