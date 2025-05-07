الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

دار الكتب تصدر تقرير توثيق التراث الثقافي

توثيق التراث الثقافي،
توثيق التراث الثقافي، فيتو

أصدرت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، تقريرا عن حالة توثيق التراث الثقافي بدار الكتب والوثائق القومية عن الفترة من ٢٠١٨-٢٠٢٣.

تعد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من أكثر مؤسسات الدولة المصرية اهتماما بصون التراث والمحافظة عليه فمنذ إنشائها حرصت على جمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء بالإضافة إلى البرديات، وأوائل المطبوعات باللغة العربية واللغات الأجنبية، والدوريات وألبومات الصور والمسكوكات، كما تعمل على إحياء ونشر التراث العربي، وذلك بجمعه من أرجاء العالم وتدريب الأجيال الجديدة على تحقيقه ونشره وتوفير المراجع والمصادر اللازمة للباحثين والدارسين، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم للوثائق والمخطوطات. 

 

جهود ترميم الوثائق بدار الوثائق القومية

ورصد التقرير تلك الجهود بشكل تفصيلي في مجالات الحفظ والفهرسة والرقمنة والترميم والإتاحة، وذلك من خلال الإدارات والمراكز العلمية المتخصصة بالهيئة، من بينها على سبيل المثال جهود ترميم الوثائق بدار الوثائق القومية في كل من مقر كورنيش النيل ومقر الفسطاط، وترميم الكتب والمخطوطات بدار الكتب بكورنيش النيل وباب الخلق. 
كما تعرض التقرير بالتفصيل لجهود رقمنة الكتب والدوريات والمخطوطات والوثائق والتراث السمعي بقاعة الموسيقى. وعرض التقرير جهود تحقيق التراث المخطوط ونشره من خلال مركز تحقيق التراث، وتسجيل تاريخ مصر من خلال مركز تاريخ مصر المعاصر، وأهم الدراسات الببليوجرافية الصادرة عن مركز الخدمات الببليوجرافية والحاسب الآلي، وأهم ما تم نشره من خلال النشر العام والسلاسل المتخصصة في النشر  النوعي.

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