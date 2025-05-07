الهلال الأحمر: تشجيع الشباب على الانخراط في أعمال الخير يتماشى ‏مع رسالة الأزهر

شارك الهلال الأحمر المصري، في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تأكيدًا على دوره المحوري والتطوعي في دعم جهود الدولة لمكافحة التطرف وسد الفجوات المجتمعية.

واستضافت الجلسة الأولى للمنتدى، التي دارت حول «دور العمل الأهلي والتطوعي في مكافحة التطرف وسد الفجوات المجتمعية»، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وأدارها الإعلامي محمد سعيد محفوظ.

واستعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، خلال كلمتها الدور المحوري للهلال في غرس قيم الإنسانية التي تسهم بدورها فى التماسك المجتمعي، وسد الفجوات المجتمعية في مجالي الصحة والتعليم.

وكشفت عن المزايا التي يمنحها التطوع بالهلال الأحمر المصري للشباب، مشيرة إلى أنه يوفر بيئة للمتطوعين تمكنهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، كما تمكنه شهادات التطوع من إيجاد فرص تعليمية أفضل محليًا ودوليًا.

وأشارت إلى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية ‏لغرس قيم التطوع، حيث تؤدي دورًا حاسمًا في تشجيع الشباب على الانخراط في أعمال الخير منذ الصغر، وهو ما يتماشى ‏مع رسالة الأزهر في تعزيز القيم الإنسانية. ‏

وأضافت المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن 53% من أبناء المتطوعين يميلون لممارسة التطوع، موضحة أن دوافع التطوع: دينية، وطنية، شخصية، مما يعزز استدامة هذا العمل.

وأوضحت أن أهم شروط التطوع هي أن يكون للفرد رغبة شخصية غير مدفوعة للقيام بعمل دون أجر ودون استغلال للمتطوع، موضحة أن السن الأدنى للتطوع 16 عامًا، لبلوغ الطفل السن الذي يكون فيه قادرًا على اتخاذ قرار، مشددة على أن التطوع التزام.

ولفتت إمام إلى أن المدرسة تمثل البيئة الأولى لممارسة التطوع، بينما ‏تأتي الجمعيات المنظمة كعامل ثالث يشجع على التطوع، مؤكدة أن وجود ‏مؤسسات منظمة وأفراد مشجعين يوسع تأثير التطوع.

وأعربت إمام عن فخرها بانتمائها لجمعية الهلال ‏الأحمر المصري، الذي يمثل أحد أعرق الجمعيات التطوعية في مصر، وأثنت على مبادرات منتدى «اسمع واتكلم» لدوره في تحفيز الشباب على المشاركة المجتمعية.‏

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