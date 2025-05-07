وفد وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتفقد عددا من المشروعات التنموية بمحافظة أسوان

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مشروعي برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، وذلك أثناء زيارة الوفد لمحافظة أسوان، في إطار الشراكة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا آيخورست، وممثلي عدد من الجهات الوطنية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأشارت إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت تطورات سريعة ومتنامية بعد توقيع الإعلان المُشترك خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.

مشروع «تحويشة» الممول

وأوضحت أن مشروع «تحويشة» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يمثل مشروعًا رائدًا في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، والذي تم إطلاقه في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، كما أنه يتسق مع خطة الدولة للتحول إلى مصر الرقمية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفة أن البرنامج يستهدف بشكل خاص السيدات والفتيات، لتمكين أكثر من 24 ألف سيدة في قرى «حياة كريمة» بعدد من المحافظات ومنها أسوان.

تطوير واستدامة خدمات مياه الشرب

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير لها مكونات برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر في مرحلته الأولى والثانية، حيث أوضح التقرير أن البرنامج تم تصميمه ليعمل بشكل متكامل على عناصر تطوير واستدامة خدمات مياه الشرب المختلفة من بنية مؤسسية وبنية تحتية ووعي المواطنين خلال مرحلتيه الأولى والثانية، حيث تتضمن مكوناته؛ تحسين إدارة مياه الشرب وتوفير الخدمات بشكل مستدام على مستوى الشركة في أسوان، وتوفير منظومة لإمداد مياه الشرب بشكل مستمر وبجودة عالية لسكان الأحياء الفقيرة المستهدفة في أسوان، فضلًا عن التوعية المجتمعية لتبنى ممارسات إيجابية وفعالة لاستخدام المياه والحفاظ على استثماراتها بين سكان الأحياء الأكثر احتياجًا المستهدفة.

كما تناول التقرير، الدعم الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وتأسيس ١٢ نادي بيئي في ٦ مدارس؛ ضم ٣٥٢ طالب وتدريبهم على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه والبيئة بالإضافة الى تنفيذ العديد من مبادرات النظافة والتشجير والإذاعة المدرسية والمسابقات الفنية والرياضية، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية العامة لزيادة وعي المجتمع المحلي بتكلفة ومجهودات معالجة مياه الشرب وكيفية قراءة العداد والفاتورة والتعرف على الاستهلاك وترشيده والحفاظ على الاستثمارات بمشاركة أكثر من ۲۳۰۰ مواطن.

الإحلال والتجديد لشبكة مياه الشرب بالكامل في مناطق السيل وبحري الزيداب

وحول المرحلة الثانية من البرنامج، فقد تناول التقرير أبرز نتائجها والتي تضمنت؛ الانتهاء من 80% من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة مياه الشرب بالكامل في مناطق السيل وبحري الزيداب بإجمالي أطوال ٣٠ كم، وفيما يخص الدعم الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أوضح التقرير أنه تم دعم القطاع التجاري بالشركة من خلال البرامج التدريبية لـ١٥٧ قارئا ومحصلا وتشكيل العديد من اللجان الخاصة بالمخالفات وتنشيط التحصيل ومتابعة عمليات تفعيل التحصيل الالكتروني وتعزيز إصدار الفواتير من خلال القراءات الفعلية الموثقة من خلال الأجهزة المحمولة.

كما تم دعم الشركة في مسح أكثر من ۲۰۰۰۰ ألف وصلة منزلية وإضفاء الطابع المؤسسي على المسح الشامل للمشتركين من خلال إنشاء وحدة داخل القطاع التجاري وإعداد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للإدارة وتدريب المساحين والمشرفين المعينين، فضلًا عن تنفيذ ۱۸۰ جلسة وندوة توعية لحوالي 3500 سيدة و400 من الشباب حول موضوعات المهارات الحياتية والحفاظ على المياه والبيئة والنظافة الشخصية والصحة العامة.

وحول مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة " أوضح تقرير الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال إدماج السيدات في النظام المصرفي الرسمي وتمكينهن اقتصاديًا، إلى جانب نشر الثقافة المالية والرقمية عبر تدريب النساء على مفاهيم الادخار والإقراض واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية بتمكين السيدات من استخدام التطبيقات البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني، وتحويل نموذج الادخار التقليدي إلى نموذج رقمي: باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص يربط المجموعات بالبنوك.

كما قام وفد الوزارة بزيارة ميدانية إلى محطة إنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 م.وات الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرية كوم أمبو بأسوان، التي تقع المحطة على بُعد 50 كيلومترًا شمال أسوان و7 كيلومترات غرب نهر النيل، في قرية "فارس" تابعة لمركز كوم أمبو، وتسهم في تعزيز قدرات شبكة الكهرباء بصعيد مصر. كما قام بزيارة ميدانية لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر –الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.

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