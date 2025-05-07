أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي احترام الدولة المصرية للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان: “موضوع دير سانت كاترين كان ممكن اكتفي بكلام دولة الرئيس لكن اسمحولي أقول خلال العشر سنين اللي فاتوا كنا بنأكد على نقاط محددة لدى الرأي العام في مصر وخارج مصر وهي احترام شديد جدا للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني مضيفا: هذا لم يكن طرح ولكن قمنا بممارسات تؤكد كده وانزعجت بشدة عندما تم تناول موضوع سانت كاترين وإن مصر قد تقوم بأي إجراء سلبي، مش علشان مكانة الدير ولكن ده يتعارض مع ثوابت السياسة المصرية”.

وتابع الرئيس:"لما حرق المتطرفين 65 كنسية في مصر قمنا بإعادة بنائها مرة أخرى ونقوم بإنشاء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين في التجمعات الجديدة، لو عندي مواطنين يهود هعملهم معابد".

وقال الرئيس: “العلاقة التاريخية وحجم المودة بين الشعب المصري واليوناني خفت وجالي قلق شديد إن الأمر يتم العبث بهذه المودة من خلال موضوع حساس زي ده، وده مش هيحصل، وأي حد يسمع كلام تاني غير كده متصدقوش”.

وأضاف الرئيس: "التزام الدولة المصرية وأنا شخصيا، التعاقد بين دير سانت كاترين ده تعاقد أبدي لا يمكن أحد يمسه وأي حاجة مرتبطة بالدير مستعدين بكل المودة نعمله لأن ده أمر يحمل بين طياته وفاة قديسة منذ أكثر من 1500 سنة موجودة في مصر وأي حد بيزور مصر بنقولهم تعالوا شوفوا دير سانت كاترين لقديسة عظيمة كانت مؤمنة في وقت مكنش فيه إيمان..شعبنا في مصر واليونان شعب واحد يسمعوا مني ومحدش يسمع بكلام التواصل الاجتماعي".

واستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

كما شهدت الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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