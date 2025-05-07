الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي: نحترم التعدد والتنوع ولو عندي مواطنين يهود هعملهم معابد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على احترام الدولة المصرية للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني.

وقال الرئيس السيسي: “موضوع دير سانت كاترين كان ممكن اكتفي بكلام دولة الرئيس لكن اسمحولي أقول خلال العشر سنين اللي فاتوا كنا بنأكد على نقاط محددة لدى الرأي العام في مصر وخارج مصر وهي احترام شديد جدا للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني مضيفا: هذا لم يكن طرح ولكن قمنا بممارسات تؤكد كده وانزعجت بشدة عندما تم تناول موضوع سانت كاترين وإن مصر قد تقوم بأي إجراء سلبي، مش علشان مكانة الدير ولكن ده يتعارض مع ثوابت السياسة المصرية”.

وتابع الرئيس: “لما حرق المتطرفين 65 كنسية في مصر قمنا بإعادة بنائها مرة أخرى ونقوم بإنشاء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين في التجمعات الجديدة، لو عندي مواطنين يهود هعملهم معابد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان.

واستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس الوزراء اليوناني

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