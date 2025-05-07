مدبولي يترأس اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 163 لسنة 2024، ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة.



ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.



كما يهدف إلى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في هذا المجال.

يضم المجلس في عضويته الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال، الذين يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.



وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المجلس في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، مشددًا على ضرورة العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف المجلس.

ومن المقرر أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

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