الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي النصر السعودي، في ضم أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي النصر السعودي "العالمي" لتعزيز صفوفه بالعديد من الأسماء الكبرى، خاصة على مستوى خط الدفاع الذي يعتبر أحد أبرز نقاط الضعف في الفريق.

ماركينيوس ضمن اهتمامات النصر السعودي 

وبحسب ما ذكره الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، الخبير في انتقالات كرة القدم، فإن نادي النصر بدأ التحرك للتعاقد مع البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، تمهيدا لضمه في صيف 2025.

وأوضح أن النادي الباريسي يتطلع للحصول على مبلغ يتراوح من 40 إلى 50 مليون يورو من وراء بيع المدافع البرازيلي.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي ربطت الفرنسي إيمريك لابورت بمغادرة النصر خلال الصيف المقبل، بعد تدهو علاقته بالمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.‏

من جهة أخرى، يستضيف النصر نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الأربعاء، في قمة الجولة 30 من دوري روشن للمحترفين.

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