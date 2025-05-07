الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس وزراء اليونان: بحثنا مع السيسي تطورات غزة وسوريا وليبيا واليمن والملاحة بالبحر الأحمر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان
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أكد رئيس وزراء اليونان يرياكوس ميتسوتاكي أن اللقاء مع الرئيس السيسي تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسوريا، وليبيا، واليمن، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب سبل تجنب التصعيد الإقليمي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر واليونان لضمان تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة. 

واستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس الوزراء اليوناني

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