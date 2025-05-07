الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس وزراء اليونان: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر مثالية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان، فيتو

أكد رئيس وزراء اليونان أنه اتفقنا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر مثالية.
واستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

كما ستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 

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