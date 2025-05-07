نجم برشلونة مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

يحيط الغموض بمصير مشاركة أحد لاعبي فريق برشلونة، في مباراة ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في الكلاسيكو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

إينييجو مارتينيز مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

ويتعلق الأمر بالمدافع إينييجو مارتينيز الذي ظهر ممسكا بالجزء الخلفي من فخذه في مباراة إنتر ميلان بالدقيقة 76، قبل مغادرة الملعب، ما أشعل جميع أجراس الإنذار لدى جماهير برشلونة وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وشارك رونالدو أراخو بدلا من مارتينيز في مباراة إنتر، أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز النيراتزوري (4-3)، وتأهله للمباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع، الذي كان مدركًا أنه يعاني بدنيًا، طلب التبديل بسرعة.

وأوضحت أن الفحوصات الأولية أبرزت أن الإصابة ليست خطيرة، وتم تشخيصها على أنها إجهاد بسيط في العضلة الخلفية.

وذكرت أنه إذا لم تحدث أي انتكاسات، فإن إينييجو سيكون حاضرًا يوم الأحد في الكلاسيكو على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ومن المتوقع أن ينضم مارتينيز إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة يوم الجمعة دون مشاكل كبرى.

يشار إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، قبل 4 جولات من النهاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.