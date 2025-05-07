نجم مانشستر يونايتد يرفض 65 مليون إسترليني سنويا من الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن موقف البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، من العرض المقدم من نادي الهلال السعودي، للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

ويستهدف الهلال السعودي التعاقد مع اللاعب البرتغالي، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

برونو فيرنانديز يرفض عرض الهلال السعودي

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن فهد بن نافل رئيس الهلال، اجتمع الإثنين الماضي، بوكلاء برونو فيرنانديز، وقدم العرض المالي للاعب لمدة ثلاث سنوات، بخلاف التكفل بالشرط الجزائي لكسر عقده مع ناديه والبالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة: إن وكلاء برونو رفضوا مبدئيا العرض المالي المقدم، لكنهم وعدوا بالجلوس مع اللاعب ومعرفة كافة طلباته من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضحت أن اجتماع مسؤولي الهلال مع ممثلي برونو فيرنانديز لم يكن الأول، حيث اجتمعا مرة سابقة في لندن، لكن لم تتم مناقشة الأمور المالية حينها، كان فقط من أجل جس نبض اللاعب بشأن الانتقال للدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال السعودي تنتظر أن تعقد مع وكلاء اللاعب البرتغالي اجتماعا ثالثا سواء لحسم الصفقة أو صرف النظر عنها.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن الهلال مستعد لمنح فيرنانديز راتبا ضخما، يقدر بنحو 65 مليون جنيه إسترليني سنويا.

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