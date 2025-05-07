بيرلو يتلقى عروضا تدريبية في السعودية وقطر

تلقى الإيطالي أندريا بيرلو، المدرب السابق لفريقي يوفنتوس وسامبدوريا، اهتمامًا من أندية في الشرق الأوسط للتعاقد معه في الموسم المقبل.

بيرلو يتلقى عروضا سعودية وقطرية

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير نيكو شيرا عبر حسابه على شبكة "إكس" أن بيرلو تلقى عروضًا من أندية سعودية وقطرية لتدريبها في الموسم المقبل.

كان بيرلو قد تولى تدريب يوفنتوس في موسم 2020/2021، حيث خاض 52 مباراة مع الفريق، وحقق معه لقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

كما تولى بيرلو قيادة سامبدوريا في يوليو 2023، قبل أن ينهي تجربته مع الفريق في أغسطس 2024. وواجه سامبدوريا بداية صعبة في الموسم، حيث حقق نقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات، ما ترك الفريق في المركز قبل الأخير بدوري الدرجة الثانية.

ومنذ رحيله عن سامبدوريا، لم يرتبط بيرلو بأي نادٍ، مما يزيد من احتمالية خوضه لتجربة جديدة في الشرق الأوسط.

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