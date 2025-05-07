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رياضة

رفض التنازل عن مستحقاته، كواليس إنهاء تعاقد بيسيرو مع الزمالك

بيسيرو،فيتو
بيسيرو،فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن بيسيرو رفض كل المحاولات من أجل التنازل عن أي مستحقات، ولم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الأبيض وطلب إنهاء الأمر مع المحامي الخاص به.

وأضاف المصدر  أن المدرب يرغب في الحصول على 3 أشهر هي قيمة مستحقاته قبل الرحيل عن الزمالك، ولا يريد التنازل حتى الآن عن أي مستحقات له لدى النادي أو حتى جزء منها.

وجاء رفض بيسيرو كافة محاولات الزمالك بسبب أنه  لم يتقاضى سوى نصف شهر وهو الخاص بشهر فبراير وهي الفترة التي حضر فيها المدرب.

وأتم المصدر: بيسيرو لم يتقاض راتب شهر مارس أو شهر أبريل إلى جانب أنه يرغب في الحصول على شهر مايو الحالي خاصة وأن هذا سيكون نهاية تعاقده مع الفريق على أساس أن مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة ستكون يوم 5 يونيو ولن يكون قد شارك مع الفريق سوى في 5 أيام فقط.

 

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسئولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

 

 

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