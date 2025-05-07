مصرع تاجري مخدرات بقنا

لقي شقيقان تاجري مخدرات مصرعهما، اليوم الأربعاء، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث يفيد بشن حملة أمنية بالتنسيق مع الأمن العام وقوات الأمن المركزي لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية في مدينة فرشوط شمال المحافظة.

وأسفرت الحملة عن مصرع ع، وشقيقه ح، بطلقات نارية خلال محاولة القبض عليهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فليقا مصرعهما خلال مداهمة أمنية في نجع هلالي قرية الدهسة مركز فرشوط.

وتم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثتين إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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